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Красноярка Юлия Канакина завоевала бронзу в скелетоне на Кубке мира в Германии

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Красноярск
13:38 18 Декабря 2021
в красноярском крае, спорт, в мире, в россии, красноярск
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В Германии проходит пятый этап Кубка мира по по бобслею и скелетону. В одном из заездов скелетонисток бронзовую медаль завоевала Юлия Канакина из Красноярска. Отметим, что до последней попытки Юлия шла на втором месте, но в последней попытке была лишь пятой по времени.

Красноярка Юлия Канакина завоевала бронзу в скелетоне на Кубке мира в Германии

Сибирячка уступила победительнице этого этапа немке Тине Херманн всего 0,42 секунды и стала третьей на пьедестале, опередив на 0,09 секунды по сумме двух попыток австрийку Янин Флок. Второй результат у итальянки Валентины Маргалью с отставанием в 0,11 секунд.

Красноярка Юлия Канакина завоевала бронзу в скелетоне на Кубке мира в Германии

Известно, что Юлия в 2019 года уже завоевывала бронзу на этой трассе. И сама она считает этот трек в Альтенберге для себя удачным.

Фото: © instagram.com/yulia.kanakina

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