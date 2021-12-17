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Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»

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Красноярск
13:30 17 Декабря 2021
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Автор: Александр Жуковец
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Павел Рожков один из самых незаметных героев красноярского «Енисея» времен полных трибун даже на Центральном стадионе и выхода команды в РПЛ. После сезона 2020/21 универсал закончил свою карьеру, а на прошлой неделе встретился с корреспондентом sibnovosti.ru и рассказал о своей судьбе.

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»


Когда ты осознал что с футболом ты закончил?
 
Наверное, последние полгода. Начиная с февраля 2021 года, уже понимал, что ничего хорошего точно не будет в плане игровой практики и подписания контракта. Тогда и задумался о завершении футбольной карьеры.
 
Каким ты видел завершение карьеры, что происходило, почему не давали играть?
 
- Не такое завершение хотел. Думал поиграть ещё, тем более дома. Были силы и возможности, но пришёл главным тренером Александр Федорович Тарханов. У него другая политика была. Всех «стариков» в команде поставили на задний план. Ну и потихонечку убрали.
 
Были разговоры с Тархановым или директором клуба Алексеем Иваховым. Они просили тебя уменьшить зарплату?
 
- Ивахов вёл разговор со мной в основном. Были разговоры об уменьшении зарплаты, а о продолжении карьеры не было вопросов.
 
Чем занимался оставшуюся часть контракта?
 
- Я был на самоподготовке. Ушел в дубль тренироваться к Александру Кишиневскому. Там провёл практически полгода. Не давали играть, просто тренировался.

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»


Не было желания подать в иск суд  Лозанны, по сути, тебя, Харитонова и Семакина лишили профессии?
 
- Вообще не думал о деньгах, хотелось в 34 года поиграть в футбол. Просто на год-два для удовольствия, чтобы получить кайф от футбола, как получали мы это в сезонах, когда я вернулся в «Енисей». Это самое лучшее время в футболе для меня.
 
Давай вернемся на несколько лет назад. Ты играешь в КФК, где-то на Дальнем Востоке. Что произошло такого, чтобы Павел Рожков с Белогорска меньше чем за месяц стал игроком «Енисея», попал в ФНЛ, а потом ещё и в Высшую лигу?
 
- В один из вечеров на базе в Белогорске мне позвонил Денис Анатольевич Рубцов и позвал в команду. Он тогда стал директором «Енисея» и предложил мне попробовать свои силы. Я не раздумывая взял билеты и поехал на сборы.
 
Как ты считаешь, много ли сейчас в футболе таких людей, которые особо никому не нужны, играют по любительским лигам, а проведя подготовительные сборы один раз очень достойно выглядят на уровне ФНЛ и выходят в премьер-лигу?
 
- Игроков много очень, которым не дают показать себя. От этого и получается такой футбол, что кому-то не дали возможность показать себя. Они и заканчивают в 20-25 лет с футболом не реализовав свою карьеру.
 
С чем ты это связываешь?  
 
- Здесь всё в совокупности, может игрок где-то не так себя покажет, где-то может руководство игрока не поймет. Кому-то нравится игрок, а кому-то нет. 
 
Были такие ребята в твоей карьере?
 
- Первым Женя Ермошевич приходит на ум. Он сейчас крупный бизнесмен. Поиграл в Краснодаре. У него были возможности для роста. Андрей Майборода тот же, который проварился во второй лиге, таких много.

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»


Ты приехал в команду Тихонова в 2016 году, каким был коллектив на тот момент. Он же по сути только формировался, там все были новенькие. За счёт чего у вас получилось?
 
- Да я приехал, а коллектив и правда был новым практически. Там костяк из человек семи-восьми оставался: Егор Иванов, Михаил Опарин. Александр Харитонов, Максим Семакин, Миша Комков вернулись. Те, кого я знал, может быть не тесно, но общались. Но отмечу, коллектив создавался не один год. Думаю, год точно мы шли к такому коллективу, который вот именно вышел в премьер-лигу. Вот это была оптимальная химия в футболе и вне него. Мы после каждой игры собирались семьями. Не было такого, что ты молодой, а ты старший. Здесь нужно, конечно, отметить лидерские качества нашего капитана Саши Харитонова. У него есть жилка организовать вот это всё. Это был лучший коллектив, который мог играть в высшей лиге еще очень-очень много.
 
Ошибкой ли было менять на 70-80% состав после выхода в РПЛ?
 
- Как по мне, если бы я был тренером, дал бы шанс ребятам поиграть. Они этого заслужили. Ведь они вывели команду в премьер-лигу.
 
Что для тебя премьер-лига?
 
-  Вообще не описать одним словом. Эмоции какие-то просто невероятные. Когда начинаешь заниматься футболом, ты ставишь какие-то цели. Вот у меня была цель поиграть в РПЛ. Может быть, эта цель помогла в жизни и вернуться в большой футбол из КФК, а позже дебютировать против «Зенита».

В недавнем интервью Давиду Абаджяну на «Приме» Харитонов сказал, что не пожмет руку экс-главному тренеру «Енисея» Алферову. Есть ли у тебя подобные люди в клубе?
 
- Обиды не держу, обмануть можно любого, но футбол не обманешь. Футбольный бог их накажет. Да, таких много, но как говорится: «Умей прощать». Если им так живется спокойно, то это их дело.
 
Давай составим сборную из игроков, с кем тебе доводилось играть.


- Из вратарей поставил бы Илью Ильина. Вратарь такой был компанейский. И в воротах, и по жизни хорош. В центр защиты поставил бы Романа Kуга. Это действительно был для меня топ-игрок, авторитет. Я когда пришел мне он помог адаптироваться, мышление у него отличное, поле видел. В пару ему поставлю Максима Васильева. Для меня этот человек всегда веселый, умеющий поддержать беседу. Слева пусть будет Константин Гарбуз. Мы с ним еще в Омске играли вместе, отлично партнерились с ним. Правый фланг защиты будет охранять Юра Машуков – «старый волк». Делал вещи и на поле и за полем. Был надежный в обороне и в личной жизни, но мог и напихать, Юра, пожалуй, один из самых порядочных людей в красноярском футболе. В опорной зоне буду я и Максим Семакин, все-таки он мой хороший товарищ. Левым полузащитником будет Владимир Камеш. Для меня он хорош, его отношения в семье и по-человечески мне импонирует. Мы до сих пор на связи с ним. Справа поставлю Алексея Исаева. Игрок с характером, не молчал, да и игрой показывал, что будет хорошим игроком. Нападающим первым будет Андрей Козлов. Действительно показал всё. Таранного типа человек в игре и в человеческих качествах. Ну а под Кэзом встанет Александр Харитонов. Повторюсь, благодаря его усилиям создался такой коллектив. Он организовывал все наши события. Умел создать атмосферу отличную в раздевалке и вне. Тренер-топ для меня – Дмитрий Аленичев. Мне очень нравились тренировки, отношение его.

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»

Как ты чувствовал себя, когда Денис Анатольевич и Дмитрий Анатольевич разошлись во мнениях? Было ли это одной из причин провала в премьер-лиге?
 
- Никогда не следил за этим. Это их дело создавать условия для футболистов. Но это один из факторов, который послужил разрухе.
 
Почему вы решили с Максимом Семакиным открыть детскую футбольную школу и чем ваш «Лева» отличается от других?
 
- Опять же повторюсь, надо именно воспитывать и тренировать. Не хотелось уходить далеко от футбола. Конечно, я хотел быть футбольным агентом. Надо было там учиться. А здесь в Красноярске появилась возможность открыть детскую школу и не раздумывая запустили. Мы завершили недавно карьеру и готовы поделиться своим опытом и возможностями. Передать знания юным футболистам, карьера которых только начинается. Пускай ему 4 или 8. Отличается школа отношением, то есть, мы делаем тренировки не только в футбольных направлениях. Полностью развивающая программа по всем аспектам: акробатика, бассейн и другое. Ну и опять же у нас эта программа разработана вместе с «СШОР-Енисей». То есть наши воспитанники будут, допустим, пробоваться потом  в школу, чтобы играть в юношеских командах «Енисея».

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»


 

В чём основная сложность, конкуренцию чувствуешь со стороны других футбольных школ?
 
- Когда есть конкуренция – это хорошо. Практически все школы коммерцией занимаются. А я хочу, чтобы у нас было именно развитие, а не коммерческая составляющая. На первом плане стоит именно воспитание и дисциплина. Вот именно развитие на первом месте, а потом уже остальное. Пока у нас в школе 30-40 детей я и тренер и руководитель.
 
Ты вырос в Солнечном девяностых годов, многие ребята говорили, что не очень любили ездить туда на выезды против «Ротора». Каково было жить там постоянно?
 
- Наверное, как и во всех районах того времени (Покровка, КрасТЭЦ) было опасно. Наркоманов было много, но ничего справлялись. Футбол мне помог в то время, а так мог бы и по кривой дорожке пойти. Одноклассники на неё встали, да и в подъезде были соседи. У кого-то даже «условка» была за преступления. Были драки 50 на 50 человек или 100 на 100. У всех биты, цепи, а у меня два кулака с собой. Сейчас в Солнечном тоже бываю, мама там живет, район очень изменился. Было всего 10 домов в «Простоквашино» (микрорайон в Солнечном), а теперь домов так много, раньше я, наверное, каждого там знал.
                                                       
Твой первый тренер Дмитрий Николаевич Веретнов. Как ты стал футболистом, занимался ли другими видами спорта?
 
- Я в детстве очень хорошо занимался самбо. Были у меня перспективы, но чемпионом города не стал. Предпочёл футбол. А бойцовские качества и физика оттуда у меня. А чем в детстве было заниматься, либо каратэ, либо самбо. А в 9 лет Дмитрий Николаевич пришел в нашу школу и позвал в футбол играть, не раздумывая решил пойти к нему. На тот момент у нас в школе было одно каратэ, на самбо ездил на «Локомотив». Все играли во дворе в футбол. В футболе первые успехи и начались, примерно, месяца через 2-3. Если ты спортсмен, то можешь в любую игру достойно играть. Я так считаю.

Павел Рожков: «В детстве у меня были драки 100 на 100 человек»

Последний вопрос: нужна ли команда Красноярску в премьер-лиге?
 
- Конечно, у команды должны быть задачи самые высокие. У нас есть все условия для премьер-лиги. Стадион, пускай нету базы, но есть манеж. Есть все условия для футбола, только нет именно базы. Построить базу на «Металлурге» и гостиницу какую-то минимум. Тут же 8 месяцев холода. Это поможет в развитии футбольной команде. В Сибири очень рано выходят в манеж и закрытые помещения тренироваться. Тяжело ведь бегать по холоду, тем более современным детишкам. 

Собираетесь построить какой-нибудь ангар или свой манеж?
 
- Пока думаем, но земля уже есть. Полностью накрытый c металлоконструкцией и полями спорткомплекс будем строить - 7-8 млн. рублей стоимость. Цена, кстати, адекватная. Поставь в каждом районе пацанам по-такому стадиону, и будет кайф для них.

Фото: ФК «Енисей»

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