Хоккейный Енисей впервые в истории проиграл Мурману

ХК «Енисей» на выездном матче в Мурманске уступили местному «Мурману». Игра закончилась со счётом 4:3.

Весь первый тайм хоккеисты подстраивались под сложившиеся погодные условия. Команды играли через навесы, так как мяч застревал в снежных сугробах. Во втором погода улучшилась, но красноярцам это не помогло. Фанаты указывают на плохую сыгранность команды.

«Первый тайм — понятно,снег. Но второй(в нормальных условиях)нарисовал нынешний уровень команды. Комбинационная игра вообще не получается. Нет сыгранности до сих пор, хотя игроки классные. Адама вообще не видно, хотя на Родине играл здорово. Потерять столько очков там, где вообще не надо было...Непонятно всё это. Ладно ,главный тренер новый, но игроки разучились играть. Странно всё это выглядит на самом деле».

Всё это дало возможность хозяевам поля взять реванш за поражение в 2020 году. Тогда «енисейцы» победили со счётом 2:8. Следующая игра пройдёт 18 декабря в Архангельске, где «Енисей» скрестит клюшки с «Водником».

Фото: ХК «Енисей»