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Красноярский «Енисей-СТМ» обыграл «Тель-Авив Хит» из Израиля

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Красноярск
09:39 16 Декабря 2021
регби, в россии, спорт, в мире, в красноярском крае
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В Тбилиси 15 декабря прошел очередной матч группового этапа континентального клубного турнира «Суперкубок Европы» по регби между «Енисей-СТМ» и «Тель-Авив Хит».

«Тяжёлая машина» победила израильтян со счетом - 34:31 и взяла реванш за предыдущее поражение в Москве.

Победа красноярцев над «Тель-Авив Хит» позволила им подняться на первую строчку в группе Восточной конференции. На втором месте - «Блэк Лайон» из Грузии. Третьими стали регбисты из Израиля. Напомним, что по результатам двухкругового турнира по две лучшие команды выйдут в плей-офф нового евротурнира. 

Главный трофей турнира регбисты разыграют будущей весной в 2022 году.

Фото: РК «Енисей-СТМ»

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