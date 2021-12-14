Красноярский конькобежец Виктор Муштаков установил рекорд на Кубке мира по конькобежному спорту

Виктор Муштаков участвовал в четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который накануне завершился в канадском Калгари. Именно там спортсмен краевой Академии зимних видов спорта победил на дистанции 500 метров и поставил рекорд. Виктор Муштаков установил рекорд трека - на пробег полукилометрового расстояния у него ушло 33,903 секунды. Сибиряк смог превзойти достижение своего предшественника Павла Кулижникова (34,000). Второе место на дистанции взял японский конькобежец Юма Мураками (33,991 сек). А бронзу забрал канадский спортсмен Лоран Дюбрей (34,064 сек).

На дистанции в 1000 метров Виктор Муштаков был третьим (1.06,988). Первым стал китаец Нин Чжунянь (1.06,656), а с серебро взял американец Джордан Штольц (отставание от победителя - 0,31 секунды).

Фото: @kraysport24