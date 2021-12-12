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Девушки баскетбольного «Енисея» набрали 35 очков за четверть

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Красноярск
11:38 12 Декабря 2021
матч, чемпионат, волейбол, енисей, тренер
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Женская и мужская баскетбольные команды «Енисей» синхронно одержали победы в последних матчах. Девушки обыграли московское «Динамо» на своей площадке.

Первую четверть матча чемпионата России «Енисей» выиграл с разницей в 12 очков. И этого преимущества хватило для того, чтобы довести игру до победы: 84:75 (35:23, 18:14, 18:22, 13:16). Больше всех очков в составе красноярок набрала бельгийка Джули Ванлу – 15.

«Первую половину мы выиграли, сыграли очень уверенно и за счет этого дожали. В начале был хороший процент трехочковых, 35 за четверть нечасто удается набрать, сегодня получилось», - процитировал сайт «Енисея» главного тренера Ольгу Шунейкину.

Мужской «Енисей» днем ранее, 10 декабря, в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Астану» 87:80. Для выявления победителя пришлось играть овертайм.

Фото: © баскетбольный клуб «Енисей»

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