Девушки баскетбольного «Енисея» набрали 35 очков за четверть

Женская и мужская баскетбольные команды «Енисей» синхронно одержали победы в последних матчах. Девушки обыграли московское «Динамо» на своей площадке.

Первую четверть матча чемпионата России «Енисей» выиграл с разницей в 12 очков. И этого преимущества хватило для того, чтобы довести игру до победы: 84:75 (35:23, 18:14, 18:22, 13:16). Больше всех очков в составе красноярок набрала бельгийка Джули Ванлу – 15.

«Первую половину мы выиграли, сыграли очень уверенно и за счет этого дожали. В начале был хороший процент трехочковых, 35 за четверть нечасто удается набрать, сегодня получилось», - процитировал сайт «Енисея» главного тренера Ольгу Шунейкину.

Мужской «Енисей» днем ранее, 10 декабря, в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Астану» 87:80. Для выявления победителя пришлось играть овертайм.

Фото: © баскетбольный клуб «Енисей»