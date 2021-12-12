Хоккейному «Енисею» дважды пришлось сравнивать счет в матче с хабаровчанами

Красноярский «Енисей» сыграл последний домашний матч Суперлиги по хоккею с мячом в 2021 году. Его соперником был хабаровский «СКА-Нефтяник».

После первого тайма хозяева уступали со счетом 1:2. На гол с 12-метрового Сергея Ломанова дальневосточники ответили точными ударами Юрия Шардакова и Турмаса Мяяття.

Сравнять счет красноярцам удалось только на 71-й минуте игры. Денис Криушенков подставил клюшку после прострела Сергея Ломанова. Но вскоре хозяевам вновь пришлось догонять хабаровчан. Это удалось Сергею Ломанову после розыгрыша углового удара. Итоговый счет – 3:3.

Главные соперники красноярцев в Суперлиге – московское «Динамо» и архангельский «Водник» - вчера также потеряли очки. Они сыграли друг с другом вничью 1:1. У «Динамо» сейчас 28 очков, у «Водника» - 25, у «Енисея» - 23. Но сибиряки провели на матч меньше.

По данным сайта «Енисея», следующий домашний матч команда проведет лишь 7 января.

Фото: © хоккейный клуб «Енисей»