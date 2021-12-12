12 декабря
Красноярск
погода -2 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хоккейному «Енисею» дважды пришлось сравнивать счет в матче с хабаровчанами

Главная Спорт
Красноярск
11:14 12 Декабря 2021
енисей, хоккей с мячом, матч, лига, место
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский «Енисей» сыграл последний домашний матч Суперлиги по хоккею с мячом в 2021 году. Его соперником был хабаровский «СКА-Нефтяник».

После первого тайма хозяева уступали со счетом 1:2. На гол с 12-метрового Сергея Ломанова дальневосточники ответили точными ударами Юрия Шардакова и Турмаса Мяяття.

Сравнять счет красноярцам удалось только на 71-й минуте игры. Денис Криушенков подставил клюшку после прострела Сергея Ломанова. Но вскоре хозяевам вновь пришлось догонять хабаровчан. Это удалось Сергею Ломанову после розыгрыша углового удара. Итоговый счет – 3:3.

Главные соперники красноярцев в Суперлиге – московское «Динамо» и архангельский «Водник» - вчера также потеряли очки. Они сыграли друг с другом вничью 1:1. У «Динамо» сейчас 28 очков, у «Водника» - 25, у «Енисея» - 23. Но сибиряки провели на матч меньше.  

По данным сайта «Енисея», следующий домашний матч команда проведет лишь 7 января.

Фото: © хоккейный клуб «Енисей»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Девушки баскетбольного «Енисея» набрали 35 очков за четверть

Девушки баскетбольного «Енисея» набрали 35 очков за четверть

12 Декабря 2021 г.
Красноярская команда обыграла московское «Динамо»
Новости Красноярска: Красноярец Александр Третьяков победил в этапе Кубка мира по скелетону

Красноярец Александр Третьяков победил в этапе Кубка мира по скелетону

11 Декабря 2021 г.
Результат составил 1 минуту 51,05 секунды
Новости Красноярска: Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

9 Декабря 2021 г.
На 5 пропущенных мячей в первой половине игры иркутяне ответили одним голом
Новости Красноярска: Футбольный клуб «Енисей» подписал новый контракт с легендой клуба

Футбольный клуб «Енисей» подписал новый контракт с легендой клуба

9 Декабря 2021 г.
Между ФК «Енисей» и Михаилом Комковым был заключен новый трудовой договор
Новости Красноярска: Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

7 Декабря 2021 г.
Главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду
Новости Красноярска: Кикбоксеры из Красноярского края выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль на Кубке Восточной Сибири

Кикбоксеры из Красноярского края выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль на Кубке Восточной Сибири

7 Декабря 2021 г.
В турнире участвовали как взрослые спортсмены, так и юниоры
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

7 Декабря 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: После вынужденной посадки Airbus 321 в Иркутске возбудили уголовное дело

После вынужденной посадки Airbus 321 в Иркутске возбудили уголовное дело

7 Декабря 2021 г.
В полете отказали приборы указателей скорости и высоты
Новости Красноярска: В Красноярске начали строительство дороги в створе улицы Волочаевской

В Красноярске начали строительство дороги в створе улицы Волочаевской

9 Декабря 2021 г.
Укладывать асфальтобетонное покрытие будут весной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru