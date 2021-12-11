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Красноярец Александр Третьяков победил в этапе Кубка мира по скелетону

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Красноярск
22:00 11 Декабря 2021
красноярск, спорт
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Красноярский спортсмен Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, сообщает РИА «Новости». Другой красноярец, Никита Трегубов, занял шестое место. Состязания прошли в немецком городе Винтерберг.

Результат Третьякова составил 1 минуту 51,05 секунды. Напомним, что спортсмен – бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2013 года, в 2014 году был включен в состав сборной России на Олимпиаде в Сочи, завоевал золотую медаль Игр и установил при этом два рекорда.

Фото: instagram.com/rusbob_official/

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