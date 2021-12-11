Красноярец Александр Третьяков победил в этапе Кубка мира по скелетону

Красноярский спортсмен Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, сообщает РИА «Новости». Другой красноярец, Никита Трегубов, занял шестое место. Состязания прошли в немецком городе Винтерберг.

Результат Третьякова составил 1 минуту 51,05 секунды. Напомним, что спортсмен – бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2013 года, в 2014 году был включен в состав сборной России на Олимпиаде в Сочи, завоевал золотую медаль Игр и установил при этом два рекорда.

Фото: instagram.com/rusbob_official/