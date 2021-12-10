Егор Иванов: «Нет разницы между 5 и 15 местом»

Нынешний капитан «Енисея», который сыграл уже более 250-ти матчей за клуб, редкий для футболиста эрудит, обладающий прекрасным чувством юмора. Как только красноярцы начинают проигрывать, я часто слышу от околофутбольных людей- “доброжелателей», что Иванов уже не тот, медленный, и все такое. Но на поле Егор играет, в первую очередь, своей светлой головой, которая помогает полузащитнику оставаться лидером команды, несмотря на тяжелые травмы колена. Нашу беседу мы начали с ухода главного тренера «Енисея» Виктора Тренева, который покинул команду в день нашего разговора.

- Испытываю небольшой шок, только с тренером сработались, все было хорошо. Понятно, что мы не знаем все причины и нюансы, сложно предположить, что будет дальше. Никаких предпосылок ухода Виктора Владимировича не было, возможно, это его личное решение. В любом случае хотелось бы пожелать ему удачи.

- «Енисей» уходит на зимнюю паузу на 9 месте. Есть от этого удовлетворение?

- Сезон можно разделить на несколько частей. Мы очень плохо стартовали, набрав 1 очко в 4 матчах — это вообще провал. Потом был отрезок, когда начали по чуть-чуть выправляться, но четыре поражения подряд… Снова все пропало. Затем ударно провели ноябрь, набрав 5 играх 13 очков. Кажется, что все не так уж плохо, но не выиграй Хабаровск в последнем туре, то были на 14 месте, все бы говорили, что сезон опять провален. Промежуточные итоги я бы оценил на 3+, дай бог провести хорошо весеннюю часть, смотришь, и до стыков недалеко. Надо провести хорошо сборы, но сейчас не стало тренера, не понятно, что нас ждет.

- При Александре Алферове в 2021 году после зимних и летних сборов команда выглядела разобранной, очень плохо вкатывалась в сезон после подготовки. С чем ты это связываешь?

- Если брать зиму, то все видели, что мы функционально были не готовы, не очень хорошего уровня соперники нам противостояли в предсезонке, добирали по ходу сезона. Спустя 2-3 игры мы в «физике» уже никому не уступали, значит, где-то мы недоработали. Летом примерно то же самое было, когда подходят к концу сборы, ты уже по себе чувствуешь готовность к сезону, как выглядит команда, должна быть уверенность в себе и партнерах, иначе ничего хорошего не будет.

- Стремительная концовка в ноябре — это пресловутый багаж Алферова?

- А почему бы не багаж Газзаева? Это заслуга Виктора Владимировича Тренева, он же нас готовил. Плюс 31 октября мы проиграли «Кубани» (1:2). После этого мы между собой пообщались в коллективе, что остался месяц, необходимо его хорошо провести.

- Чем Тренев крут? Тактик, тренировочный процесс, человеческие качества?

- Давай я одно скажу: Владимирович прислушивается к игрокам, у него нет такого, что будет только так, как он решил. Он может подойти и посоветоваться с опытными футболистами и изменить свою точку зрения. Это идет на пользу команде.

- Была информация, что едва ли не футболисты просили руководство утвердить Тренева в должности главного тренера.

- Мы много чего желаем, я бы хотел, чтобы нас и Гвардиола тренировал, но кто меня послушает? Просто прошел месяц, как наш наставник был с приставкой «и.о.», то было бы тяжело притираться к новому тренеру.

- Получается, на сборах будет новая притирка?

- Да, и это будет опять что-то интересное.

- Ты в Красноярске играешь уже 8 лет, в отпуске тоже находишься тут, стал уже красноярцем и разлюбил Омск?

- В Омске у меня остались только родители, сам живу в Подмосковье. С Красноярском сроднился, классный город. Благодаря Универсиаде здесь много чего появилось даже за последние 8 лет, особенно, если сравнивать со многими городами ФНЛ. Не хочется их называть, но некоторые бывают просто ужасными, на этом фоне Красноярск выделяется, тут природа, ресурсы. Но я и очень люблю Омск, хотя объективно и честно – в Красноярске с точки зрения инфраструктуры лучше, здесь просто денег больше. Везде сибиряки немного суровые, прям мужики, но Омск я все равно люблю больше, это 100%, чтобы потом пацаны с моего района Нефтяники ничего не предъявили (смеется).

- Если порыться в поисковиках, ты редко даешь интервью, с чем это связано, хотя сейчас вроде роль капитана обязывает?

- Не особо люблю, чтобы обо мне говорили. Медийность, где-то светиться – это совсем не мое.

- После серии неудач ты как-то посоветовал красноярским болельщикам на клубную камеру болеть за «Ливерпуль», был серьезный хейт в твою сторону. Зачем ты потравил болел?

- Я нормально это перенес, особо не читаю соцсети и спокойно живу. Почему сказал про «Ливерпуль»? У нас был очень тяжелый период, реально тогда накипело, только как 2 года перестал лазить в пабликах. Но я знаю людей среди болельщиков, которые очень быстро переобуваются, меня это очень бесило. Есть адекватные, нормальные поклонники «Енисея», мы проиграли, они по делу высказались, какое мы г###но, вопросов тут нет. Но есть очень много людей, которые вечно переобуваются, в ожидании твоей осечки. Поэтому нормальные фанаты мою фразу даже и не восприняли на себя.

- Послематчевые интервью (смотрите с 2часа 16 минут - примечание редакции) вообще твой конек. Беспокоит слава хоккеиста Максима Гончарова из «Авангарда»?

- Я еще это сказал до славы Максима, но в Хабаровске такое убийство произошло, первый видел такое за 9 лет в ФНЛ. Два удаления, одно, наверное, было, но второе нарисованное. Потом, когда соперник в полном составе ничего не может сделать против нас восьмерых, придумывают пенальти, когда я играю в мяч, а хабаровчанин играет в мои шипы! После матча надо было кому-то что-то сказать на камеру. Я видел, что ни у кого настроения нет, были такие вопросы, но не хотелось затрагивать судейство, пришлось в плохой ситуации, когда ты сильно разочарован, привнести немного юмора. Поэтому последняя победа над СКА была очень важна.

- Если о более серьезном. Третий разрыв крестообразной связки, пропуск единственного на сегодня сезона «Енисея» в премьер-лиге, главное твое разочарование в карьере?

- Да, так и есть. Обычному человеку это не объяснишь, когда у тебя «кресты», тем более третьи. Можно, наверное, очень долго рассказывать. В первый раз ты просто делаешь операцию и восстанавливаешься полгода. В третий раз мне надо было делать две операции и восстанавливаться целый год. Физически, понятно: ты учишься заново ходить. Но тяжелее всего психологически, о чем знают только родители и моя жена Юля, которые видели меня в этом. Представь, мое состояние в Махачкале: команда впервые только что вышла в РПЛ, все радуются, а ты сидишь в раздевалке и понимаешь: «Егор, у тебя с коленом что-то не то!» И праздновали все около двух недель, была встреча команды в аэропорту Красноярска, а я сделал МРТ и понимаю, что у меня «кресты», за которые в третий раз оперировать возьмется не каждый доктор. Обычный человек заканчивает в моей ситуации даже с любительским спортом. Вот и представь, мы в РПЛ, я очень хорошо провел тот сезон при Аленичеве, но понимаю, что завтра могу закончить с футболом. Эти мысли съедали меня изнутри. Хорошо, что меня очень классно поддержала жена.

- Каким образом?

- Всегда вспоминаю фразу Юли в первые дни после травмы. Я сижу, состояние разбитое, она мне говорит: «Да не расстраивайся, пойдешь работать детским тренером!» Типа ничего страшного, хотя сам понимаю, сколько мы к этому шли. Сделали две операции в Германии у одного и тоже врача Петера Ангеле, что и предыдущие разы.

- У тебя там уже скидка?

- Они точно также шутили, говоря, что у меня уже дисконт в 15%, мол, приезжай еще. Но сразу сказал, что, надеюсь, приехал в последний раз. Плюс меня очень хорошо восстанавливал Игорь Степанов в клинике Smart Recovery. Сейчас он уже в ЦСКА работает, ему отдельное спасибо, что довел меня до общей группы, проведя со мной большущую работу.

- Егор, наверное, на уровне РПЛ и ФНЛ ты единственный, кто еще пылит в России после трёх «крестов»?

- Я тебе больше скажу, потому что слежу за этой темой. Мне после последней операции в Германии сказали, если заиграю, то стану вторым человеком в мире, после голландца Кевина Стротмана, он сейчас в «Кальяри», который вернется в большой футбол. Но это не предел, у них кто-то был из экстремальных видов спорта, человек и пять раз оперировался, но это уже не профессиональный спорт.

- Жену ты отметил, сам «Енисей» как себя повел в то время?

- У меня был еще действующий контракт на сезон в РПЛ, но у меня этот год как раз уходил только на восстановление. Поговорил с Саней Харитоновым, он, видимо, пообщался с директором Денисом Анатольевичем Рубцовым. Было всем понятно, кому я буду нужен после моих травм без контракта, не играя целый год? Клуб пошел навстречу, мне продлили контракт еще на год, чтобы я после вылета из РПЛ мог набрать форму. Плюс Дмитрий Анатольевич Аленичев брал меня с собой на выезды и тренировки, чтобы я был в коллективе. За это могу всем сказать большое спасибо, какие бы разногласия там между тренерским штабом и руководством не были.

- Не подставляя тебя, учитывая действующий контракт с «Енисеем», один вопрос насчет этого: нужно было сохранять состав, который вышел в РПЛ?

- Задним числом легко думать. Я был за то, чтобы оставить тех ребят, с которыми мы выходили, добавив 3-4 игрока с опытом из высшей лиги. Но это личное мое мнение. С другой стороны, Аленичев уже погорел на этом, оставив почти тот же состав для премьер-лиги в «Арсенале».

- Многие футболисты говорят, что по атмосфере «Енисей» времен завоевания «бронзы» в ФНЛ был один из лучших их коллективов в карьере.

- В 2013 году, когда я только переехал в Красноярск, у нас была классная атмосфера. Я был самым молодым в команде, но застал Серого Пятикопова. Были и Жека Качан, Олег Лайзанс, Серега Лужков, Стасик Лебамба, Пашка Рожков, Лауренцио Буш, Харя (Харитонов — прим.sibnovosti.ru) только в сентябре пришел. По людям был коллектив просто бомба! Я уж молчу про Диму Рыжова — это вообще легендище, просто топ, так и напиши. Ну и когда выходили в РПЛ, тоже было все у нас хорошо с этим делом.

- Слушай, ты перечислил футболистов, которые были восемь лет назад, состав приличный, а вы варились в середине таблице без всяких задач. Это чувствовалось, что команда особо никому не нужна?

- Вот как это объяснить? Деньги есть, все вовремя, блин, но много есть разных нюансов. Мы заканчивали в 2013 году зимой с «Мордовией» на Центральном — это вообще не футбол, одни мучения. У нас сейчас медицинское оборудование, которое помогает подготовиться к игре, восстановиться, а восемь лет назад у нас была «зелёнка», йод, а дальше сон, покой, молитва. Когда у тебя задача быть в «десятке» или 12 место, ты выиграл 3 игры, проиграл столько же, болтаешься, и вроде все хорошо, получаешь деньги. Без разницы пятое место или 15, ты просто проболтался между е….х.

- Какой футбол был лучшим у «Енисея» при тебе?

- Безусловно с Аленичевым! И команды, и лично мой. Состав был космический по людям, как профессиональным футболистам, но и человеческим качествам. Тренерский состав под стать: Аленичев, Титов, Саматов очень хорошо нас готовили, тренировочный процесс был просто нереальный. Все видели, что мы играли в очень хороший футбол. Сейчас в отпуске пересматриваю обзоры игр того сезона и получаю большое удовольствие от увиденного.

- Егор, как думаешь, в составе «Енисея» получится у тебя еще поиграть в премьер-лиге?

- Надеюсь, стремлюсь к тому, чтобы мы вышли в РПЛ. Что для этого нужно сделать? Все просто, необходимо выиграть оставшиеся 13 матчей! Я в это верю.

Фото: личный архив Егора Иванова и ФК "Енисей"/ВКонтакте











