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Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

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Красноярск
10:13 9 Декабря 2021
спорт, красноярск, в красноярском крае, хоккей с мячом
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В первом тайме голами отметился нападающий «Енисея» Тимофей Безносов, а также Коньков, Барбаков и Криушенков. На 5 пропущенных мячей в первой половине игры иркутяне ответили одним голом.

Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

Второй тайм «Енисей» начал слабо и за 10 минут иркутяне поразили ворота красноярцев трижды - 6:4. Но уже на 58-й минуте Тимофей Безносов оформил хет-трик, до финала игры голы успели забить Серёдкин, Шарипов и снова Безносов. Итоговый счет на табло - 10:5. Победа «Енисея».

Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

Следующий матч красноярские хоккеисты проведут тоже дома. 11 декабря они принимают хабаровский «СКА-Нефтяник».

Фото: ХК «Енисей»

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