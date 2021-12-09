Красноярские хоккеисты обыграли дома иркутскую «Байкал-Энергию»

В первом тайме голами отметился нападающий «Енисея» Тимофей Безносов, а также Коньков, Барбаков и Криушенков. На 5 пропущенных мячей в первой половине игры иркутяне ответили одним голом.

Второй тайм «Енисей» начал слабо и за 10 минут иркутяне поразили ворота красноярцев трижды - 6:4. Но уже на 58-й минуте Тимофей Безносов оформил хет-трик, до финала игры голы успели забить Серёдкин, Шарипов и снова Безносов. Итоговый счет на табло - 10:5. Победа «Енисея».

Следующий матч красноярские хоккеисты проведут тоже дома. 11 декабря они принимают хабаровский «СКА-Нефтяник».

Фото: ХК «Енисей»