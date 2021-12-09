Футбольный клуб «Енисей» подписал новый контракт с легендой клуба

Во вторник, 7 декабря, между ФК «Енисей» и Михаилом Комковым был заключен новый трудовой договор.

Этого события красноярские болельщики очень ждали, да чего там ждали, они просили оставить Комкова. Свершилось. Новый контракт игрока Михаила Комкова с командой рассчитан до конца сезона 2021-22 гг.

«Миша — самый опытный игрок нашего клуба, он и есть ФК «Енисей», учитывая, сколько он отдал сил на благо клуба. В этом сезоне так сложилась ситуация, что Миша не просто был футболистом команды, он очень много играл в составе и определял исходы отдельных матчей за счёт индивидуальных действий. Несколько недель назад мы обозначили Мише свою позицию, что хотели бы, чтобы он прошёл весь сезон с командой от начала до конца, он, как настоящий профессионал, перенес этот разговор на декабрь, когда команда закончит первую часть сезона. А договорились мы обо всем буквально за 15 минут. И счастливы, что он продолжает с нами этот путь», — отметил заместитель директора футбольного «Енисея» по спортивной работе Антон Евменов.

Кто такой Михаил Комков для футбольной команды с берегов Енисея? Это воспитанник красноярского футбола, дебют которого на профессиональном уровне состоялся в далеком 2002 году. За футбольную карьеру Комков провёл 494 матча и забил 52 мяча.

Фото: ФК «Енисей»