Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» уходит из красноярской футбольной команды. Сообщение об этом появилось на официальном портале клуба.

Как пишет пресс-служба команды, главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду.

«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, а затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно. Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждён что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», – рассказал Виктор Тренёв.