Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» уходит из красноярской футбольной команды. Сообщение об этом появилось на официальном портале клуба.
Как пишет пресс-служба команды, главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду.
«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, а затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно. Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждён что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», – рассказал Виктор Тренёв.
Заместитель директора ФК «Енисей» по спортивной работе Антон Евменов прокомментировал уход Виктора Тренева.
«Для нас данное решение Виктора Владимировича Тренёва стало в определённой степени неожиданностью. Мы в рабочем режиме обсуждали планы на межсезонье, работу по селекции, сборы и прочие организационные моменты. Тем не менее, уважаем решение тренера, относимся к нему с пониманием. В связи с озвученными обстоятельствами, клуб начинает поиск нового главного тренера, а также формирование тренерского штаба для подготовки ко второй части сезона», - отметил Антон Евменов.
ФК «Енисей» под руководством Виктора Тренёва провел 25 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ и Кубке России, одержав 13 побед.
Фото: ФК «Енисей»