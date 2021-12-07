8 декабря
Красноярск
погода +3 °C
74.14
 
€ 83.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Главная Спорт
Красноярск
18:51 7 Декабря 2021
спорт, красноярск, в красноярском крае, в россии, футбол
версия для печати Ico_print

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» уходит из красноярской футбольной команды. Сообщение об этом появилось на официальном портале клуба.

Как пишет пресс-служба команды, главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду.

Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, а затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно. Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждён что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», – рассказал Виктор Тренёв.

Заместитель директора ФК «Енисей» по спортивной работе Антон Евменов прокомментировал уход Виктора Тренева.

«Для нас данное решение Виктора Владимировича Тренёва стало в определённой степени неожиданностью. Мы в рабочем режиме обсуждали планы на межсезонье, работу по селекции, сборы и прочие организационные моменты. Тем не менее, уважаем решение тренера, относимся к нему с пониманием. В связи с озвученными обстоятельствами, клуб начинает поиск нового главного тренера, а также формирование тренерского штаба для подготовки ко второй части сезона», - отметил Антон Евменов.

 ФК «Енисей» под руководством Виктора Тренёва провел 25 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ и Кубке России, одержав 13 побед.

Фото:  ФК «Енисей»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кикбоксеры из Красноярского края выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль на Кубке Восточной Сибири

Кикбоксеры из Красноярского края выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль на Кубке Восточной Сибири

7 Декабря 2021 г.
В турнире участвовали как взрослые спортсмены, так и юниоры
Новости Красноярска: В продажу поступили билеты на этапы кубка мира FIS по сноуборду

В продажу поступили билеты на этапы кубка мира FIS по сноуборду

7 Декабря 2021 г.
Соревнования пройдут в кластере «Сопка» с 7 по 9 января
Новости Красноярска: Российские сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе

Российские сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе

7 Декабря 2021 г.
Они были женаты с 2011 года
Новости Красноярска: Биатлонистки края завоевали медали Кубка страны и всероссийских соревнований среди юниорок

Биатлонистки края завоевали медали Кубка страны и всероссийских соревнований среди юниорок

6 Декабря 2021 г.
Две золотые медали они получили в эстафете
Новости Красноярска: «Красный Яр» одержал победу в регбийном турнире для юниоров

«Красный Яр» одержал победу в регбийном турнире для юниоров

6 Декабря 2021 г.
В битве за кубок сошлись юниоры красноярских регбийных команд «Красный Яр» и «Енисей-СТМ»
Новости Красноярска: Красноярский гонщик Георгий Чивчян выиграл 1-й этап Sochi Drift Challenge нового сезона

Красноярский гонщик Георгий Чивчян выиграл 1-й этап Sochi Drift Challenge нового сезона

6 Декабря 2021 г.
Второй этап SDC пройдёт 22-23 января 2022 года
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

4 Декабря 2021 г.
Мальчик просил у прохожих телефон, чтобы позвонить маме, но все отказывали
Новости Красноярска: В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

6 Декабря 2021 г.
Жюри оценило 266 образцов пищевой продукции в 34 номинациях
Новости Красноярска: Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

5 Декабря 2021 г.
Стоимость 1 кв метра жилья - 90 642 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru