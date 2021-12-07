В продажу поступили билеты на этапы кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Всем зрителям обещают развлекательную программу. Соревнования пройдут в кластере «Сопка» с 7 по 9 января. Они будут отборочными перед Зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

Купить билеты можно на официальном сайте билетного оператора. В кассах города их купить будет нельзя из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Цены на билеты разные:

От 200 до 400 рублей для входа на трибуну;

в фан-зону – от 100 до 200 рублей в зависимости от программы соревновательного дня.

Для детей до 5 лет включительно – вход свободный, но без отельного места.

На входе в кластер у всех зрителей измерят температуру. При себе необходимо иметь маски, действующий QR-код, а также паспорт. Зрителям советуют приехать заранее, чтобы избежать пробок.

Консультацию по вопросу приобретения билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-383-209-30-59. Время работы контакт-центра – с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов