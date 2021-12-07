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Кикбоксеры из Красноярского края выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль на Кубке Восточной Сибири

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Красноярск
16:43 7 Декабря 2021
красноярск, соревнования
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Красноярские кикбоксеры выиграли четыре золотых и одну серебряную медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок Восточной Сибири» в Иркутске. Поединки прошли в дисциплинах «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг».

В турнире участвовали как взрослые спортсмены, так и юниоры:

  • Маслов Павел выиграл два золота в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт-контакт»
  • Зиновьев Данил выиграл золото в «фулл-контакте»
  • Грибенко Илья одержал победу в «поинтфайтинге»
  • Козлитина Алёна получила серебряную медаль в «лайт-контакте».

Во время спаррингов на ринге сошлись бойцы из Москвы, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Забайкальского краев, Бурятии и Хакасии и других регионов.

Фото: © kraysport.ru

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