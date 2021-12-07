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Российские сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе

Главная Спорт
Красноярск
13:37 7 Декабря 2021
спорт, развод, сноуборд, олимпиада, сочи
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Российская пара сноубордистов, выступавшая на Олимпиаде в Сочи, Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе. Они были женаты с 2011 года.

Уайлд – единственный спортсмен, ставший двукратным олимпийским чемпионом Сочи. Ранее он выступал за команду США, а в 2012 году получил российский паспорт. Заварина на домашних играх выиграла бронзу. О разводе объявила 32-летняя спортсменка в своём Instagram.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», – написала Заварзина.

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко 

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