Российские сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе

Российская пара сноубордистов, выступавшая на Олимпиаде в Сочи, Алена Заварзина и Вик Уайлд объявили о разводе. Они были женаты с 2011 года.

Уайлд – единственный спортсмен, ставший двукратным олимпийским чемпионом Сочи. Ранее он выступал за команду США, а в 2012 году получил российский паспорт. Заварина на домашних играх выиграла бронзу. О разводе объявила 32-летняя спортсменка в своём Instagram.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», – написала Заварзина.

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко