Биатлонистки края завоевали медали Кубка страны и всероссийских соревнований среди юниорок

Красноярские биатлонистки завоевали медали Кубка России и всероссийских соревнований среди юниорок в Тюмени.

В спринтерской гонке среди юниоров воспитанница краевой Академии биатлона Марина Дубова финишировала третьей. В аналогичной гонке Кубка России девушки из краевой команды, Вероника Долгова и Маргарита Васильева, финишировали на четвертом и пятом местах.

В эстафете обе команды Красноярского края завоевали золотые медали:

Вероника Долгова, Маргарита Васильева, Алина Гилёва и Екатерина Кулакова опередили сборную Тюменской области на 2,5 минуты;

Алёна Мохова, Жанна Максимович и Марина Дубова обогнали соперниц из команды Северо-Западного федерального округа на 50 секунд.

Ранее в рамках второго этапа кубка страны две спортсменки сборной Красноярского завоевали медали в суперспринте. Анна Григорьева взяла бронзу в женской гонке, Кристина Панасенко также заняла третье место среди юниорок.