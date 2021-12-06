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«Красный Яр» одержал победу в регбийном турнире для юниоров

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Красноярск
16:42 6 Декабря 2021
общество, спорт, красноярск, в россии, в красноярском крае, регби
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В Сочи 4 декабря прошел решающий матч молодёжного Первенства России-U20. В битве за кубок сошлись юниоры красноярских регбийных команд «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В финальной встрече игроки «тяжелой машины» открыли счёт, но через некоторое время «Красный Яр» перехватил инициативу в матче и не отпускал до финального свистка. Со счётом 33:11 победили ребята из левобережной команды Красноярска.

«Красный Яр» одержал победу в регбийном турнире для юниоров

«Многие из тех, кто выиграл Первенство России до 20 лет, уже два-три года тренируются вместе с основным составом. Мы следим за нашей молодёжью, воспитываем ребят, постепенно подводим к главной команде. Некоторые уже выходили на поле в матчах Премьер-лиги. Это золотой состав нашей команды, наше будущее, а учитывая, что какие прекрасные условия созданы у нас в клубе, после введения в строй многофункционального центра для регби – прогресс молодёжи будет еще быстрее», - отметил главный тренер РК «Красный Яр» Игорь Николайчук.

Отметим, что юниоры команды «Красный Яр» победили с крупным счётом во всех матчах турнира. По итогам турнира, «Енисею-СТМ» пришлось довольствоваться «серебром», бронзовые медали забрала команда сборной Московской области. Полная таблица первенства выглядит так: 

1.  «Красный Яр» (Красноярск).
2. «Енисей-СТМ» (Красноярск).
3. Сборная Московской области.
4.  Сборная Краснодарского края.
5. Сборная Москвы.
6. ЦСКА (Москва).
7.  Академия регби «Юг».
8.  Академия регби «Сибирь».
9.  Академия регби «Центр».

Фото: Иван Федосеев

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