Красноярский гонщик Георгий Чивчян выиграл 1-й этап Sochi Drift Challenge нового сезона

Гонка проходила в эти выходные 4 и 5 декабря на Паддоке поддержки Сочи Автодрома. Заявок на этот раз было рекордное количество - более 130, правда квалифицировалсь чуть меньше – 78 человек. Как пишут организаторы, эта цифра является рекордной за все три сезона существования Sochi Drift Challenge.

В квалификационном заезде лучшим стал Никита Лукьянов – пилот команды PIN-UP Devil's Race Team. Но в парных заездах победил Георгий Чивчян из Красноярска. Второй результат у челябинца Максима Ахтямова, а третьим на пьедестале почета стоял Николай Горковенко из Санкт-Петербурга.

Второй этап SDC пройдёт 22-23 января 2022 года.

Фото: sochi_drift_challenge