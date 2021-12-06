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Красноярский гонщик Георгий Чивчян выиграл 1-й этап Sochi Drift Challenge нового сезона

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Красноярск
15:21 6 Декабря 2021
красноярск, сочи, гонки, спорт
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Гонка проходила в эти выходные 4 и 5 декабря на Паддоке поддержки Сочи Автодрома. Заявок на этот раз было рекордное количество - более 130, правда квалифицировалсь чуть меньше – 78 человек. Как пишут организаторы, эта цифра является рекордной за все три сезона существования Sochi Drift Challenge. 

В квалификационном заезде лучшим стал Никита Лукьянов – пилот команды PIN-UP Devil's Race Team. Но в парных заездах победил Георгий Чивчян из Красноярска. Второй результат у челябинца Максима Ахтямова, а третьим на пьедестале почета стоял Николай Горковенко из Санкт-Петербурга.

Второй этап SDC пройдёт 22-23 января 2022 года. 

Фото: sochi_drift_challenge

 

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