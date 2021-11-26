26 ноября
Красноярск
погода -9 °C
74.6
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Российские конькобежцы и сноубордисты приедут в Красноярск на сборы перед Олимпиадой в Пекине

Главная Спорт
Красноярск
11:41 26 Ноября 2021
красноярск, спорт, сноуборд
версия для печати Ico_print

Российские команды по шорт-треку и сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» приедут в Красноярск на сборы перед зимними Олимпийскими играми 2022 года. Соответствующее письмо министр спорта России Олег Матыцин направил в адрес главы Красноярского края Александра Усса.

В качестве тренировочного объекта для сборной по шорт-треку выбран ледовый дворец «Арена. Север». Сноубордисты будут тренироваться в кластере «Сопка», который в январе 2022 года примет этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Оператором заключительных тренировок выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Столицу края уже по праву можно считать одним из главных спортивных центров страны. В наследство от Студенческих игр нам осталась прекрасная спортивная база, позволяющая не только принимать соревнования самого высокого ранга, но и проводить подготовительные сборы представителей нашей национальной команды. Немаловажную роль играет и удобное расположение Красноярска по отношению к будущей столице Олимпийских игр – Пекину, находящемуся в соседнем часовом поясе. Надеюсь, что тренировки на сибирской земле, богатой победными олимпийскими традициями, помогут спортсменам нашей сборной успешно выступить на предстоящих играх в Поднебесной», – отметил Александр Усс.

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске сборы перед Олимпийскими играми также проведут российские фигуристы. Спортсмены будут тренироваться в ледовом дворце «Кристалл арена», где в сентябре этого года успешно прошёл этап ISU Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

В самом Китае стартует сезон Кубка мира FIS в дисциплине «сноуборд-кросс» 2021/22. Его можно считать тестом для будущих Игр: на этой же трассе в феврале 2022 года спортсмены будут бороться за победу. В числе участников на этапе Кубка мира в Китае выступит красноярский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр Николай Олюнин. 

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» на домашней арене разгромил «Строитель» из Сыктывкара

Хоккейный «Енисей» на домашней арене разгромил «Строитель» из Сыктывкара

21 Ноября 2021 г.
Счет в игре на третьей минуте открыл ветеран команды Сергей Ломанов.
Новости Красноярска: Мужской волейбольный «Енисей» уступил на своей площадке

Мужской волейбольный «Енисей» уступил на своей площадке

20 Ноября 2021 г.
Исход матча с командой из Ленинградской области решился в четырех сетах
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» побеждает «Текстильщик» на домашнем поле

Красноярский «Енисей» побеждает «Текстильщик» на домашнем поле

17 Ноября 2021 г.
Красноярцы забили в ворота соперника из Иваново три безответных мяча
Новости Красноярска: Чемпионат России по бенди: первая ничья «Енисея» и первая победа «Сибсельмаша»

Чемпионат России по бенди: первая ничья «Енисея» и первая победа «Сибсельмаша»

17 Ноября 2021 г.
Состоялись матчи четвертого тура Суперлиги
Новости Красноярска: В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

15 Ноября 2021 г.
Парни и девушки соревновались в дисциплине «трудность»
Новости Красноярска: В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

14 Ноября 2021 г.
Мультикомплекс построили на территории клубного стадиона по адресу улица Маерчака, 57.
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

26 Ноября 2021 г.
Число жертв достигло 14
Новости Красноярска: Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

23 Ноября 2021 г.
Она уже три года занимается моделигом
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru