Российские конькобежцы и сноубордисты приедут в Красноярск на сборы перед Олимпиадой в Пекине

Российские команды по шорт-треку и сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» приедут в Красноярск на сборы перед зимними Олимпийскими играми 2022 года. Соответствующее письмо министр спорта России Олег Матыцин направил в адрес главы Красноярского края Александра Усса.

В качестве тренировочного объекта для сборной по шорт-треку выбран ледовый дворец «Арена. Север». Сноубордисты будут тренироваться в кластере «Сопка», который в январе 2022 года примет этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Оператором заключительных тренировок выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Столицу края уже по праву можно считать одним из главных спортивных центров страны. В наследство от Студенческих игр нам осталась прекрасная спортивная база, позволяющая не только принимать соревнования самого высокого ранга, но и проводить подготовительные сборы представителей нашей национальной команды. Немаловажную роль играет и удобное расположение Красноярска по отношению к будущей столице Олимпийских игр – Пекину, находящемуся в соседнем часовом поясе. Надеюсь, что тренировки на сибирской земле, богатой победными олимпийскими традициями, помогут спортсменам нашей сборной успешно выступить на предстоящих играх в Поднебесной», – отметил Александр Усс.

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске сборы перед Олимпийскими играми также проведут российские фигуристы. Спортсмены будут тренироваться в ледовом дворце «Кристалл арена», где в сентябре этого года успешно прошёл этап ISU Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

В самом Китае стартует сезон Кубка мира FIS в дисциплине «сноуборд-кросс» 2021/22. Его можно считать тестом для будущих Игр: на этой же трассе в феврале 2022 года спортсмены будут бороться за победу. В числе участников на этапе Кубка мира в Китае выступит красноярский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр Николай Олюнин.