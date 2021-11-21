Хоккейный «Енисей» на домашней арене разгромил «Строитель» из Сыктывкара

В субботу 20 ноября в рамках пятого тура чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» на домашнем льду нанес разгромное поражение «Строителю».

Счет в игре на третьей минуте открыл ветеран команды Сергей Ломанов. После этого до 34 минуты забивала только красноярская команда. До перерыва соперники провели две успешных атаки и команды ушли в раздевалку со счетом 7:2 в пользу «Енисея». Во втором тайме на льду правили хозяева, забив в ворота хоккеистов из Сыктывкара ещё 7 мячей. Соперники смогли огорчить команду с берегов Енисея лишь под конец матча. Итоговый счет матча —14:3.

Следующую игру «Енисей» проведет в Красноярске 23 ноября с «Родиной» из Кирова.

Фото: ХК «Енисей»