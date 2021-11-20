Мужской волейбольный «Енисей» уступил на своей площадке

Вчера «Енисей» уступил «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Матч мужской волейбольной Суперлиги состоялся в Красноярске.

«Енисей» уступил со счетом 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 22:25). Во многом исход матча решили ошибки красноярцев. В первом сете их было 11, во втором – восемь. После победы в третьем «Енисей» казалось бы вернулся в игру, но в решающей партии сразу отпустил соперника 1:6 и догнать потом уже не смог.

Самым результативным игроком матча стал красноярский диагональный Кирилл Клец. Он набрал 21 очко. Стоит также отметить 10 эйсов хозяев. У гостей всего один. Напомним, что летом этого года Александр Климкин, возглавлявший «Енисей» два сезона, был назначен на должность главного тренера «Динамо-ЛО».

Пока в турнирной таблице Суперлиги предварительного этапа «Енисей» опережает только оренбургский «Нефтехимик».

Фото: © волейбольный клуб «Динамо-ЛО»