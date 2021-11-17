Красноярский «Енисей» побеждает «Текстильщик» на домашнем поле

В футбольном манеже в Красноярске 17 ноября ФК «Енисей» принимал «Текстильщик» в рамках 23-го тура Олимп-первенства ФНЛ.

Красноярцы забили в ворота соперника из Иваново три безответных мяча и заработали заветные три очка, которые позволят им улучшить позицию в турнирной таблице ФНЛ. За «львов» отличились Анзор Саная, Андрюс Рукас и Михаил Комков. Итоговый счет — 3:0.

«Посвятил болельщикам гол. Игра сложная получилась, какая-то нервозность присутствовала. Весь город с победой. Она для нас нужная. Готовимся к оставшимся двум играм, надо брать очки», — сказал в послематчевом интервью защитник «Енисея» и автор второго гола в ворота соперника Андрюс Рукас.

Следующий матч ФК «Енисей» проведет в Москве с ФК «Олимп-Долгопрудный» 21 ноября.

Фото: ФК «Енисей»