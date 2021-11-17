Чемпионат России по бенди: первая ничья «Енисея» и первая победа «Сибсельмаша»

Вчера состоялись матчи четвертого тура российской Суперлиги по хоккею с мячом. Сразу несколько событий в чемпионате с сибирскими командами произошли впервые.

Первые очки потерял красноярский «Енисей». После трех побед подряд он сыграл вничью в Ульяновске с местной «Волгой» 5:5. В этом матче хозяева постоянно вели в счете, а «Енисей» догонял. Два мяча у красноярцев провел Егор Дашков, еще по одному на счету Ильи Лопатина, Сергея Ломанова и Тимофея Безносова.

Осечкой «Енисея» воспользовалось московское «Динамо». Столичные хоккеисты обыграли в гостях кемеровский «Кузбасс» 6:5 и единолично возглавили турнирную таблицу Суперлиги с 12 очками. Стоит отметить, что игрок «Динамо» Алмаз Миргазов забил четыре гола, причем четвертый – на последней минуте встречи.

В свою очередь, новосибирский «Сибсельмаш» одержал первую победу в первенстве. Дома он обыграл казанский клуб «Ак Барс – Динамо» 4:1. Иркутская «Байкал-Энергия» одолела в гостях кировскую «Родину» 6:4.

Вчера Федерация хоккея с мячом России объявила о том, что матч Суперлиги между «Динамо» и «Енисеем» состоится 25 декабря 2021 года в Вологде.

Фото: © хоккейный клуб «Енисей»