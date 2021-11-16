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Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

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Красноярск
11:00 16 Ноября 2021
силовые структуры, в красноярском крае, в мире, события, в россии, спорт, общество
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В финальном бою в самой престижной весовой категории свыше 92 кг сибиряк победил соперника из Армении Давита Чалояна раздельным решением судей со счетом 4:1. Стоит отметить, что последним подобного успеха добивался Александр Поветкин 18 лет назад. 

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

После победы на уроженца Минусинска, спортсмена и полицейского Марка Петровского посыпалось большое количество поздравлений. Он, кстати, не только отличный боксер и полицейский, но и активный пользователь инстаграм. К этому мы ещё вернемся. Одним из первых чемпиона поздравил президент России Владимир Путин, который отправил Петровскому телеграмму с поздравлением. Не обошел стороной такую победу и губернатор Красноярского края Александр Усс. Ещё и ключи от квартиры в Красноярске задарил. От СМИ и подписчиков чемпиону тоже спрятаться не удалось и его страница в соцсетях подверглась пристальному вниманию. 

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

Корреспондент sibnovosti.ru решил не отставать от других, пристально изучив страницу Марка. 

Удивительно, но по соседству с постами о тренировках на ринге, полетах на частном самолете в Красноярск, опубликованы и фото с работой за станком. Думали, что только на ринге силен или в полиции протоколы умеет писать, но нет.

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

А если покопаться дальше, то можно найти фото с соревнований, где наш земляк выступает и за Московскую область и приносит медали в копилку их края.

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

Также наш чемпион не избегает возможности помочь местным бизнесменам при помощи своей узнаваемой персоны. Так, например, мы обнаружили в ленте рекламу "откачка септиков", а рядом с ней и "аренда кальянов". 

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

 

Кто поздравил Марка?: на прошедшей неделе минусинец Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу

Пролистав ленту Марка Петровского, можно понять, не смотря на все спортивные достижения, победы и узнаваемость. Петровский остался близким к народу парнем, который и на соревнования в родной Минусинск приедет, дело раскроет и к родным пацанам забежит.

Фото: ©mark_petrovskii_75

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