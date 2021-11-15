В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

В Красноярске завершился первый из двух федеральных турниров по скалолазанию – чемпионат России в дисциплине «трудность». Это главное событие для любого спортсмена, по итогам которого идёт в национальную сборную.
Среди парней золото выиграл Владислав Шевченко из Москвы, среди девушек – Виктория Мешкова из Свердловской области.
Среди красноярцев лучшим оказался мастер спорта по скалолазанию Семён Овчинников, занявший 7 место. Среди красноярских спортсменок лучшей стала мастер спорта по альпинизму Галина Терентьева.
В награждении принял участие министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, который отметил красоту и сложность скалолазания.
«Скалолазание – это универсальный вид спорта в части развития всего тела. Это захватывает, когда видишь, как люди преодолевают такие трассы, с минимальными уклонами. Как демонстрируют свою силу, выносливость. Когда-то мы считали, Столбы преимуществом для наших спортсменов. Сейчас же многие регионы имеют подобные этой площадки для тренировок, и ситуация поменялась. Если раньше скалолазы были лидерами на подобных соревнованиях, то сейчас дети именно через скалодромы приходят к идее заняться этим видом спорта», - подчеркнул министр.