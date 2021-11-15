15 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

Главная Спорт
Красноярск
12:08 15 Ноября 2021
красноярск, спорт, чемпионат
Фотография © Кирилл Сатаров
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершился первый из двух федеральных турниров по скалолазанию – чемпионат России в дисциплине «трудность». Это главное событие для любого спортсмена, по итогам которого идёт в национальную сборную.

В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

Среди парней золото выиграл Владислав Шевченко из Москвы, среди девушек – Виктория Мешкова из Свердловской области.

Для Влада – это первая золотая медаль в трудности.  Виктория – стала четырёхкратной чемпионкой страны. В этом году она выступила на первых Олимпийских играх по скалолазанию «Токио-2020».

Среди красноярцев лучшим оказался мастер спорта по скалолазанию Семён Овчинников, занявший 7 место. Среди красноярских спортсменок лучшей стала мастер спорта по альпинизму Галина Терентьева.

В награждении принял участие министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, который отметил красоту и сложность скалолазания.

«Скалолазание – это универсальный вид спорта в части развития всего тела. Это захватывает, когда видишь, как люди преодолевают такие трассы, с минимальными уклонами. Как демонстрируют свою силу, выносливость. Когда-то мы считали, Столбы преимуществом для наших спортсменов. Сейчас же многие регионы имеют подобные этой площадки для тренировок, и ситуация поменялась. Если раньше скалолазы были лидерами на подобных соревнованиях, то сейчас дети именно через скалодромы приходят к идее заняться этим видом спорта», - подчеркнул министр.

В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

14 Ноября 2021 г.
Мультикомплекс построили на территории клубного стадиона по адресу улица Маерчака, 57.
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» вспомнил про задачу на сезон

Футбольный «Енисей» вспомнил про задачу на сезон

14 Ноября 2021 г.
Благодаря этой победе «львы» набирают 28 очков и занимают 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ
Новости Красноярска: Уроженец Красноярского края Пётр Ян бросил вызов Конору Макгрегору

Уроженец Красноярского края Пётр Ян бросил вызов Конору Макгрегору

12 Ноября 2021 г.
Началось всё с твита из топ-5 ударников UFC
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» обыграл«Тамбов» на домашней арене

Красноярский «Сокол» обыграл«Тамбов» на домашней арене

12 Ноября 2021 г.
Благодаря этому успеху «Сокол» одерживает третью домашнюю победу подряд
Новости Красноярска: Сборная России по футболу уверенно переигрывает Кипр со счетом 6:0

Сборная России по футболу уверенно переигрывает Кипр со счетом 6:0

12 Ноября 2021 г.
Эта победа позволяет набрать 22 очка сборной России
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовал первый открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко

В Красноярском крае стартовал первый открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко

12 Ноября 2021 г.
Поддержать спортсменов приехал чемпион мира по боксу Марк Петровский
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru