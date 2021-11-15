В Красноярске прошёл финал двух федеральных турниров по скалолазанию

В Красноярске завершился первый из двух федеральных турниров по скалолазанию – чемпионат России в дисциплине «трудность». Это главное событие для любого спортсмена, по итогам которого идёт в национальную сборную.

Среди парней золото выиграл Владислав Шевченко из Москвы, среди девушек – Виктория Мешкова из Свердловской области.

Для Влада – это первая золотая медаль в трудности. Виктория – стала четырёхкратной чемпионкой страны. В этом году она выступила на первых Олимпийских играх по скалолазанию «Токио-2020».

Среди красноярцев лучшим оказался мастер спорта по скалолазанию Семён Овчинников, занявший 7 место. Среди красноярских спортсменок лучшей стала мастер спорта по альпинизму Галина Терентьева.

В награждении принял участие министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, который отметил красоту и сложность скалолазания.