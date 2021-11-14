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Футбольный «Енисей» вспомнил про задачу на сезон

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Красноярск
15:24 14 Ноября 2021
спорт, в россии, в красноярском крае, футбол
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В рамках 22-го тура ФНЛ 13 ноября прошел матч между ФК «Енисей» и ФК «Алания». Красноярцы одержали победу и уехали из Грозного с тремя очками. 

Два гола за «Енисей» в субботнем матче забил Ломакин. Оба с пенальти. В первом случае пенальти назначили за снос Андрея Окладникова, во втором тайме за фол против Александра Канаплина.За «Аланию» смог отличится Машуков. Итоговый счет встречи - 2:1. Отметим, голкипер красноярцев сегодня отыграл отлично, когда надо выручил команду.

Благодаря этой победе «львы» набирают 28 очков и занимают 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Енисей» проведет 17 ноября в футбольном манеже с ФК «Текстильщик».

Фото: ФК «Енисей»

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