Футбольный «Енисей» вспомнил про задачу на сезон

В рамках 22-го тура ФНЛ 13 ноября прошел матч между ФК «Енисей» и ФК «Алания». Красноярцы одержали победу и уехали из Грозного с тремя очками.

Два гола за «Енисей» в субботнем матче забил Ломакин. Оба с пенальти. В первом случае пенальти назначили за снос Андрея Окладникова, во втором тайме за фол против Александра Канаплина.За «Аланию» смог отличится Машуков. Итоговый счет встречи - 2:1. Отметим, голкипер красноярцев сегодня отыграл отлично, когда надо выручил команду.

Благодаря этой победе «львы» набирают 28 очков и занимают 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Енисей» проведет 17 ноября в футбольном манеже с ФК «Текстильщик».

Фото: ФК «Енисей»