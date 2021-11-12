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Уроженец Красноярского края Пётр Ян бросил вызов Конору Макгрегору

Главная Спорт
Красноярск
18:12 12 Ноября 2021
спорт, в мире, в красноярском крае, борьба
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Началось всё с твита из топ-5 ударников UFC. В нём Макгрегора поставили только на третье место. Спортсмен заявил, что перебил трех из этого рейтинга. Конор упомянул и Яна, сказав, что он хорош, но и его бы ирландец легко побил. 

Петр не заставил Конора долго ждать и ответил. 

«Конор, мы все знаем, что тебе нравится разговаривать, но давай сразу перейдем к делу, если ты действительно хочешь боксировать или драться. Меня не волнует вес или набор правил. Бьюсь об заклад, ты не придешь», - написал Петр Ян.

Напомним, что 30 октября боец ММА Пётр Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Он родился в деревне Назаровского района Красноярского края. В начале 2000-х гг. семья переехала в Дудинку. Сейчас спортсмен живёт с семьей в Екатеринбурге.

Фото: instagram.com/petr_yan

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