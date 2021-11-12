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Сборная России по футболу уверенно переигрывает Кипр со счетом 6:0

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Красноярск
02:10 12 Ноября 2021
спорт, в россии, в мире, футбол
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Сборная России по футболу 11 ноября принимала на «Газпром-арене» сборную Кипра и разгромила соперника в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Матч закончился со счетом 6:0.

В первом тайме российская сборная отличилась одним голом, который с передачи Федора Смолова забил Александр Ерохин. Далее наша команда провела ещё несколько атак, но они не принесли успехов, а вот киприоты могли забить на исходе первой части игры, но Матвей Сафонов сыграл уверенно и спас ворота команды. Во втором тайме наши парни вышли на поле и с первых минут устроили массированную атаку на ворота сборной Кипра, которая всё-таки сдалась под натиском и голы посыпались в ворота Димитриу Димитриса. За вторые 45 минут голы успели забить Смолов, Мостовой, Сутормин, Заболотный и Ерохин. 

Эта победа позволяет набрать 22 очка сборной России, выйти в лидеры группы «H» и с уверенностью в себе отправится на матч с Хорватией. Напомним, что решающая встреча пройдет 14 ноября в 17:00 по московскому времени в Сплите.

Фото: ©РИА Новости

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