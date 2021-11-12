Красноярский «Сокол» обыграл«Тамбов» на домашней арене

В Красноярске 10 ноября в рамках очередного тура ВХЛ прошел хоккейный матч между ХК «Сокол» и ХК «Тамбов». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте встречи за красноярцев отличился Павел Десятков, а в середине третьего периода «Сокол» удвоил преимущество. В концовке Константин Майоров реализовал большинство и отметился голом за 14 секунд до конца третьего периода.



Благодаря этому успеху «Сокол» одерживает третью домашнюю победу подряд и закрепляется на 10-й строчке с 28 очками. Следующий матч «крылатые» проведут дома в «Платинум Арене» 12 ноября. Им предстоит встретится с тульским клубом АКМ в 19:00.

Фото: ХК «Сокол»