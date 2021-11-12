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Красноярский «Сокол» обыграл«Тамбов» на домашней арене

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Красноярск
07:01 12 Ноября 2021
спорт, красноярск, в красноярском крае, в россии, хоккей
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В Красноярске 10 ноября в рамках очередного тура ВХЛ прошел хоккейный матч между ХК «Сокол» и ХК «Тамбов». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте встречи за красноярцев отличился Павел Десятков, а в середине третьего периода «Сокол» удвоил преимущество. В концовке Константин Майоров реализовал большинство и отметился голом за 14 секунд до конца третьего периода.

Благодаря этому успеху «Сокол» одерживает третью домашнюю победу подряд и закрепляется на 10-й строчке с 28 очками. Следующий матч «крылатые» проведут дома в «Платинум Арене» 12 ноября. Им предстоит встретится с тульским клубом АКМ в 19:00.

Фото: ХК «Сокол»

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