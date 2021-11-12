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В Красноярском крае стартовал первый открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко

Главная Спорт
Красноярск
00:07 12 Ноября 2021
в красноярском крае, в россии, спорт, бокс
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В спортивном комплексе имени Ю.В. Шумилова 11 ноября стартовал первый открытый краевой турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко. Поддержать спортсменов приехал ученик знаменитого наставника и единственный в Красноярском крае чемпион мира по боксу Марк Петровский. 

В Красноярском крае стартовал первый открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко

Петровский отметил, что Анатолий Павлович ему второй отец. Петровский выразил благодарность своему первому тренеру и пожелал участниками соревнований никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к достижению поставленной цели. На открытии турнира также были жена Анатолия Савченко и родители Марка Петровского. Турнир памяти Анатолия Савченко проводится в Минусинске впервые. Его участниками стали 74 спортсмена в возрасте от 15 до 18 лет. На соревнования приехали боксёры из Омской и Иркутской областей, республики Тыва, Хакасии и с Красноярского края. 

Финальные бои турнира состоятся 13 ноября.

Фото: Министерство спорта Красноярского края

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