В Красноярском крае стартовал первый открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко

В спортивном комплексе имени Ю.В. Шумилова 11 ноября стартовал первый открытый краевой турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России Анатолия Савченко. Поддержать спортсменов приехал ученик знаменитого наставника и единственный в Красноярском крае чемпион мира по боксу Марк Петровский.

Петровский отметил, что Анатолий Павлович ему второй отец. Петровский выразил благодарность своему первому тренеру и пожелал участниками соревнований никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к достижению поставленной цели. На открытии турнира также были жена Анатолия Савченко и родители Марка Петровского. Турнир памяти Анатолия Савченко проводится в Минусинске впервые. Его участниками стали 74 спортсмена в возрасте от 15 до 18 лет. На соревнования приехали боксёры из Омской и Иркутской областей, республики Тыва, Хакасии и с Красноярского края.

Финальные бои турнира состоятся 13 ноября.

Фото: Министерство спорта Красноярского края