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Чемпион мира по боксу Марк Петровский вернулся в Красноярск

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Красноярск
11:00 9 Ноября 2021
красноярск, спорт, бокс
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Победитель чемпионата мира по боксу Марк Петровский вернулся в Красноярск. В аэропорту 22-летнего чемпиона встречали министр спорта Красноярского края, представители краевой федерации бокса, друзья и болельщики.

«Спасибо большое, что приехали поддержать меня. Очень ранний рейс, но собралось так много людей. Это наша общая победа. Спасибо болельщикам, всем, кто писал мне во время соревнований. Ваши сообщения заставили меня выступать ещё лучше, отдаваться на сто процентов и прибавлять с каждым раундом.

Насколько тяжёлые были бои, можно судить по моему лицу. Прошло уже четыре дня, потихоньку заживает. Это мой первый зарубежный турнир и сразу чемпионат мира. Я просто счастлив, что удалось победить. Ещё, конечно, не совсем понял, но осознание потихоньку приходит. Извиняюсь перед теми, кому ещё не успел ответить в соцсетях, в скором времени всем отвечу. Сейчас нельзя расслабляться. Я стал для соперников целью, и ко мне будут готовиться отдельно», – сказал Марк Петровский.

Спортсмен продемонстрировал свой чемпионский пояс, завоёванный в весовой категории свыше 92 кг на чемпионате в Белграде (Сербия). В ближайшее время Петровский вернётся в Минусинск и продолжить работу в уголовном розыске, а также начнёт готовиться к летним Олимпийским играм в Париже (пройдут в 2024 году).

«Конечно, мы все болели за Марка. Все поединки складывались непросто, и очень здорово, что всё получилось. Сколько бы спортсмен ни тренировался и упорно бы ни шёл к своей цели, на таких соревнованиях очень многое зависит от того, поймал ты удачу за хвост или нет. Человек трудился очень напряжённо много лет, хорошо учился в школе. Для многих это пример для подражания в том, что можно совмещать учёбу и спорт. Тем ценнее эта золотая медаль, у нас появился новый герой», – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Напомним, что это был первый бой в карьере Марка. В финальном бою сибиряк победил армянина Давита Чалояна.

«Знаю, что в последний раз чемпионом мира из России в тяжёлом весе в 2003 году становился Александр Поветкин. Мне очень приятно стать чемпионом. Я не мог подумать, что когда-то стану чемпионом мира. Я по юниорам и юношам не мог попасть на мировые первенства. В общем, упорство и труд всегда всё окупают. Конечно, знал, что в меня не верят, я же смотрю соцсети и так далее. Для меня это был новый вызов. Человек без вызовов погибнет», — говорит Марк о своём пути к золоту ЧМ в интервью МАТЧ!Боец.

Фото: ©mark_petrovskii_75

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