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Начался юбилейный чемпионат России по хоккею с мячом

Главная Спорт
Красноярск
09:25 8 Ноября 2021
матч, енисей, хоккей с мячом, чемпионат, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Стартовал юбилейный, XXX чемпионат российской Суперлиги по хоккею с мячом. Крупный счет был зафиксирован в матче двух сибирских команд.

Игры первого тура состоялись в минувшее воскресенье. Красноярский «Енисей» разгромил на домашнем льду новосибирский «Сибсельмаш». Исход матча, на котором присутствовало около 500 зрителей, стал ясен примерно через три минуты после его начала. К этому моменту хозяева вели 3:0, а первый гол Сергей Ломанов провел на 27-й секунде.

В дальнейшем красноярцы не дали повода усомниться в своем преимуществе. Итоговый счет – 12:4. Всего же в составе «Енисея» отличились девять хоккеистов.

«Местами неплохо играли и, что не понравилось, во втором тайме были небольшие провалы. А так, в целом, неплохо», - сказал после матча тренер «Енисея» Алексей Щеглов.

Что касается других сибирских клубов, то иркутская «Байкал-Энергия» дома уступила московскому «Динамо» 2:7. Кемеровский «Кузбасс» стартовал более удачно – обыграл на своей площадке «Уральский трубник» из Первоуральска 10:2.

Фото: © клуб по хоккею с мячом «Енисей»

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