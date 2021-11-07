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Красноярский «Сокол» обыгрывает ростовчан в «крылатом» дерби

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Красноярск
14:01 7 Ноября 2021
спорт, в красноярском крае, в красноярске, в россии, хоккей
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На территории «Платинум Арены» 6 ноября ХК «Сокол» принимал ХК «Ростов». 

Благодаря удачным броскам Тютчева, Михайлова и Князева красноярцы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Ростовчане ответили единственной забитой шайбой во втором периоде. Бросок на счету Андреева.

После матча главный тренер «крылатых» Павел Десятков прокомментировал исход матча.

— Сказалась, всё-таки, пауза после выездной серии, пусть она была и небольшая. Тем не менее, после хорошего выезда в нашей игре в первом периоде была некоторая нервозность. С этим, наверное, и связано то, что мы не смогли реализовать большинство на первых минутах. Мы очень много работаем над этим компонентом игры, но пока, к сожалению, это наш огромный резерв. Будем продолжать искать варианты. Ребята — молодцы, добавляли на протяжении всей игры за исключением третьего периода. Там уже играли по счёту, можно сказать. Тем не менее, у нас было много моментов, которые можно было реализовывать, чтобы концовка игры была более способной.

Следующую игру «Сокол» проведет 8 ноября на домашней арене против «Бурана» из Воронежа.

Фото: ©ВХЛ

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