ФК «Енисей» обыгрывает дома «Спартак-2»

В первом тайме на 15-й минуте счет открыли москвичи благодаря успешно реализованному пенальти Петрунина. Но «Енисей» не дал «Спартаку-2» повод долго радоваться. Зотов "пушечным" ударом из-за штрафной положил мяч в девятку на 37-й минуте. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме «львы» вышли и сразу начали давить на соперника, заставлять его ошибаться. В итоге, игрок москвичей Виталий Шитов сбил защитника красноярцев и получил вторую желтую. «Спартак-2» остался в меньшинстве и не смог удержать ничью. Зотов в концовке второго тайма вошел в штрафную соперника, был сбит и Анзор Саная с пенальти забил гол, поставив точку в этом матче. Итоговый счет встречи 2:1.

«Енисей» набирает 25 очков и поднимается на 13 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч состоится 13 ноября во Владикавказе против «Алании».

Фото: ФК «Енисей»