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Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

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Красноярск
11:35 6 Ноября 2021
спорт, в мире, в россии, в красноярском крае, бокс
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В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.

Боксёр из Минусинска Марк Петровский поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по боксу.

— Знаю, что в последний раз чемпионом мира из России в тяжелом весе в 2003 году становился Александр Поветкин. Мне очень приятно стать чемпионом. Я не мог подумать, что когда-то стану чемпионом мира. Я по юниорам и юношам не мог попасть на мировые первенства. В общем, упорство и труд всегда всё окупают. Конечно, знал, что в меня не верят, я же смотрю соцсети и так далее. Для меня это был новый вызов. Человек без вызовов погибнет, — говорит Марк о своём пути к золоту ЧМ в интервью МАТЧ!Боец.

22-летний боксёр из Красноярского края выиграл в весовой категории свыше 92 кг раздельным решением судей со счетом 4:1.

Отметим, это первый чемпионат мира в карьере Марка. 

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