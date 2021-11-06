Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.

Боксёр из Минусинска Марк Петровский поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по боксу.

— Знаю, что в последний раз чемпионом мира из России в тяжелом весе в 2003 году становился Александр Поветкин. Мне очень приятно стать чемпионом. Я не мог подумать, что когда-то стану чемпионом мира. Я по юниорам и юношам не мог попасть на мировые первенства. В общем, упорство и труд всегда всё окупают. Конечно, знал, что в меня не верят, я же смотрю соцсети и так далее. Для меня это был новый вызов. Человек без вызовов погибнет, — говорит Марк о своём пути к золоту ЧМ в интервью МАТЧ!Боец.