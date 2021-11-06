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Александр Конышев из Красноярского края стал серебряным призёром чемпионата мира по паратриатлону

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Красноярск
09:00 6 Ноября 2021
спорт, в мире, в красноярском крае, инвалиды
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Турнир среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся 5 ноября в ОАЭ городе Абу-Даби.

В составе команды Федерации триатлона России выступал спортсмен из Дивногорска Александр Конышев. Всего в состав сборной вошли 9 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 2 тандема: Семен Радаев (г. Москва), Василий Егоров, Алексей Петухов, Михаил Колмаков, Денис Кунгурцев, Александр Ялчик (все — Тюменская область), Виктор Чеботарев (Ростовская область), Евгения Королева (Курганская/Свердловская области), Александр Конышев (Красноярский край/Нижегородская область), Ксения Выборных со спортсменом-ведущим Аленой Зубовой (г. Москва) и Людмила Таранская (Челябинская область) с Ольгой Дмитриевой (г. Санкт-Петербург).

Александр Конышев завоевал серебро чемпионата мира. Первое место на турнире занял Крис Хаммер из США. Замкнул тройку лидеров Ронан Кордейро из Бразилии.

Фото: ©kraysport24

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