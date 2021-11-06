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Юбилейный XXX чемпионат России по хоккею с мячом начнется в Красноярске 7 ноября

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Красноярск
08:00 6 Ноября 2021
спорт, в россии, в красноярском крае, красноярск, хоккей с мячом
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ХК «Енисей» вкатывается в сезон в матче с новосибирским клубом «Сибсельмаш» 7 ноября на домашней арене в краевой столице.

Напомним, что посмотреть игру на стадионе могут только 500 болельщиков. Также краевой Роспотребнадзор ввел требования для зрителей: 
— Паспорт; 
— Документы о вакцинации (действующий QR-код, сертификат или справка о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев). 

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона и на сайте команды. Кассы откроются 7 ноября в 13:00. Продажи в интернете стартуют 6 ноября. Матч на стадионе «Енисей» начнется в 15:00.

Фото: ©ХК «Енисей»

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