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Несколько красноярцев заявлены в сборной России по регби на матч с голландцами

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Красноярск
15:26 5 Ноября 2021
регби, чемпионат, европы, клубы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра состоится матч чемпионата Европы по регби Нидерланды – Россия. В составе российской сборной несколько игроков красноярских клубов.

Список из 23 игроков опубликован на сайте Федерации регби России. Рамиль Гайсин и Константин Узунов из «Енисея-СТМ» попали в основной состав. Их одноклубник Виктор Кононов, как и Александр Ильин и Юрий Кушнарев из «Красного Яра», оказались в числе запасных.

Матч пройдет в Амстердаме. Сборная Нидерландов является аутсайдером турнира, не набрав ни одного очка в первых двух матчах. Россия располагается на четвертом месте из шести в турнирной таблице. Лидирует же с большим отрывом команда Грузии.

Фото: © Федерация регби России

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