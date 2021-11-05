Несколько красноярцев заявлены в сборной России по регби на матч с голландцами

Завтра состоится матч чемпионата Европы по регби Нидерланды – Россия. В составе российской сборной несколько игроков красноярских клубов.

Список из 23 игроков опубликован на сайте Федерации регби России. Рамиль Гайсин и Константин Узунов из «Енисея-СТМ» попали в основной состав. Их одноклубник Виктор Кононов, как и Александр Ильин и Юрий Кушнарев из «Красного Яра», оказались в числе запасных.

Матч пройдет в Амстердаме. Сборная Нидерландов является аутсайдером турнира, не набрав ни одного очка в первых двух матчах. Россия располагается на четвертом месте из шести в турнирной таблице. Лидирует же с большим отрывом команда Грузии.

Фото: © Федерация регби России