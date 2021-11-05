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Боксёр из Минусинска Марк Петровский вышел в финал чемпионата мира в Белграде

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Красноярск
00:03 5 Ноября 2021
спорт, в мире, в россии, в красноярском крае, бокс
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В Белграде 4 ноября состоялся полуфинальный бой чемпионата мира по боксу.

В полуфинале спортсмен из Красноярского края в весовой категории свыше 92 кг одержал победу над представителем Тринидада и Тобаго Найджелом Полом. Марк в сложнейшем поединке добыл победу раздельным судейским решением (4:1). Отметим, что Петровский - первый в истории красноярского бокса финалист чемпионата мира.

Боксёр из Минусинска Марк Петровский вышел в финал чемпионата мира в Белграде

В финале боксер из Красноярского края встретится с представителем Армении Давитом Чалояном.

Фото: ©mark_petrovskii_75

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