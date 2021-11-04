«Енисей-СТМ» уходит на перерыв Чемпионата России по регби безоговорочным лидером

В среду 3 ноября «Енисей-СТМ» принимал регбийный клуб «Динамо-Москва» в рамках финального тура первого круга Чемпионата России по регби.

Встреча прошла на стадионе «Авангард» под снегопадом. Красноярцы всю игру доминировали над гостями из Москвы. Но открыли счет москвичи, со штрафного. «Енисей-СТМ» ответил быстрой попыткой Вестраадта и реализацией Доуври. Но и тут «бело-голубые» ответили ещё одним штрафным. До конца первого тайма отличились Герасимов и тот же Вестраадт. Доуври тоже постарался и забил все свои реализации.

Во втором тайме очки набирала только «тяжелая машина». Матч закончился со счетом - 52:6. Красноярцы уходят на перерыв с 9-очковым перевесом.

Фото: «Енисей-СТМ»