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День народного единства в Красноярске отметили «Матчем поколений»

Главная Спорт
Красноярск
21:48 4 Ноября 2021
красноярск, в красноярском крае, спорт, события, хоккей
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На льду «Кристалл Арены» 4 ноября встретились красноярские хоккейные команды ветеранов «Политехник 1961» и «Енисейская Сибирь 60+». Как пишут организаторы турнира, многим спортсменам более 60 лет, а самому старшему больше 80 – Владимиру Суроткину.

День народного единства в Красноярске отметили «Матчем поколений»

«Ветераны сплотились в порыве за здоровый образ жизни. Скорость, азарт, точность бросков, а главное – позитивный настрой. Это всем нам пример», – отметил министр спорта края Павел Ростовцев, который присутствовал на событии. 

Победу в игре ветеранских команд со счётом 5:2 одержали игроки «Политехник 1961».

Фото: kraysport24

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