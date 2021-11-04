День народного единства в Красноярске отметили «Матчем поколений»

На льду «Кристалл Арены» 4 ноября встретились красноярские хоккейные команды ветеранов «Политехник 1961» и «Енисейская Сибирь 60+». Как пишут организаторы турнира, многим спортсменам более 60 лет, а самому старшему больше 80 – Владимиру Суроткину.

«Ветераны сплотились в порыве за здоровый образ жизни. Скорость, азарт, точность бросков, а главное – позитивный настрой. Это всем нам пример», – отметил министр спорта края Павел Ростовцев, который присутствовал на событии.

Победу в игре ветеранских команд со счётом 5:2 одержали игроки «Политехник 1961».

Фото: kraysport24