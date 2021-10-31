Футбольный «Енисей» проигрывает «Кубани» благодаря отличной игре своих бывших игроков

В Краснодаре 31 октября состоялся матч 20-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между командами «Кубань» и «Енисей».

В первом тайме красноярцы обладали преимуществом в счете. Забил ветеран команды Михаил Комков. Но второй части игры южане собралась с силами и отыграли два мяча. Первый мяч отквитал Алейников с передачи экс-красноярца Саркисова и второй заколотил бывший нападающий «Енисея» Козлов. После двух пропущенных голов «львы» старались отыграть упущенное преимущество, но «Кубань» сдержала натиск команды с берегов Енисея.

В следующем туре «Енисей» проведет домашний матч в манеже со «Спартаком-2». Встреча состоится 6 ноября и пускать будут по QR-кодам.