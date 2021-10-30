Матч Суперкубка Европы по регби между «Енисей-СТМ» и грузинским «Блэк Лайон» перенесен

О переносе матча сообщили в пресс-службе РК «Енисей-СТМ». Игра должна была состояться 30 октября, но соперник не добрался вовремя на место проведения игры в Сочи.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что Rugby Europe перенес важнейший поединок на неопределенный срок. Грузинские регбисты не вылетели в определенный срок из Тбилиси», - пишут в соцсетях регбийного клуба.
Отметим, что игра с «Динамо-Москва», которая пройдет 3 ноября на стадионе «Авангард», в рамках Чемпионата России не отменена.
Фото: ©«Енисей-СТМ»