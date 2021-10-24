«Красный Яр» одерживает победу в заключительном туре осенней части сезона чемпионата России

В Казани 24 октября состоялась игра 11-го тура чемпионата России по регби. Красноярский регбийный клуб «Красный Яр» встречался с местной командой «Стрела».

Первый тайм прошёл под лидерством «Красного Яра». Казанцы не могли выйти со своей половины поля, а регбисты красноярской команды уже к 30-й минуте занесли три попытки. Отличились Гиорги Пруидзе и дважды Владимир Чабан. Во втором тайме Юрий Кушнарёв ответил на провокацию игрока «Стрелы». Он ударил головой регбиста из Красноярска и получил красную карточку.

После этого казанцы сразу занесли попытку усилиями Тромпа. Во втором тайме «Красный Яр» в меньшинстве умело засушил игру. После забили штрафной, а в самой концовке матча Евгений Непейвода совершил перехват и убежал в зачётку «Стрелы». Итоговый счет- 36:7. Уверенная победа с бонусом атаки и надежда на попадание в плей-офф весной.

Фото: ©РК «Красный Яр»