Красноярский «Енисей» уступает в Москве «Торпедо»

В Москве 23 октября в рамках 19-го тура Олимп-первенства ФНЛ прошел матч между ФК «Енисей» и московским «Торпедо».

В заявке на матч от «Енисея» попали 19 футболистов. Красноярцы активно начали игру и с первых минут имели ощутимое преимущество, но «торпедовцы» первыми открыли счет. Игрок хозяев Шумских отлично сыграл головой и поразил ворота Михаила Опарина. Второй гол красноярцы пропустили на контратаке. Темников отдал передачу на Померко и тот ударом в ближний угол удвоил преимущество автозаводцев.

«Енисей» смог отыграть один мяч после выхода на замену Александра Ломакина, который на 84-й минуте воспользовался передачей с правого фланга от Максима Сухомлинова и отправил мяч в дальний угол. Уйти от поражения красноярцы не сумели. Итоговый счет - 2:1.

«Львы» проигрывают и готовятся к кубковому матчу с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на Центральном стадионе 27 октября.

Фото: ©ФК «Енисей»