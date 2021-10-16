16 октября
Красноярск
погода +2 °C
71.24
 
€ 82.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

Главная Спорт
Красноярск
18:43 16 Октября 2021
хоккей с мячом, енисей, кубок, россия, в красноярске
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Московское «Динамо» вновь оказалось сильнее хоккейного красноярского «Енисея». На этот раз в финале Суперкубка по бенди.

Матч прошел в Красноярске и завершился со счетом 2:4 в пользу гостей. Москвичи открыли счет на исходе первого тайма, а во втором довели счет до 0:3.

Но в конце матча сибиряки едва не спаслись. На 88-й минуте Марат Шарипов отквитал один мяч, а на 89-й Сергей Ломанов поставил под сомнение исход матча, сделав счет 2:3. Более того, в уже добавленное время красноярцы получили право на угловой удар, но использовать его не смогли. Зато динамовец Алмаз Миргазов, оказавшийся вскоре перед воротами «Енисея», спокойно обвел голкипера и забил четвертый гол.

Напомним, 30 сентября в полуфинале Кубка России «Динамо» также обыграло «Енисей» - 5:4.

Фото: © хоккейный клуб «Енисей»

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сегодня пройдет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом

В Красноярске сегодня пройдет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом

16 Октября 2021 г.
Матч за за Суперкубок России по хоккею с мячом начнется в 16:00 по красноярскому времени
Новости Красноярска: В Красноярске наградили борцов-олимпийцев

В Красноярске наградили борцов-олимпийцев

14 Октября 2021 г.
Спортсменам вручили по 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» победил в турнире памяти Игоря Купермана

«Енисей-СТМ» победил в турнире памяти Игоря Купермана

12 Октября 2021 г.
В матче принимали участие ученики регбийных спортивных школ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» крупно победил в игре с аутсайдером лиги

«Енисей-СТМ» крупно победил в игре с аутсайдером лиги

10 Октября 2021 г.
Матч получился достаточно насыщенным на дебюты в составе красноярской команды
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в своём тысячном матче

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в своём тысячном матче

10 Октября 2021 г.
В концовке матча в составе «Енисея» дебютировал нападающий Андрей Окладников
Новости Красноярска: Футбольный клуб «Енисей» переподписал контракт с молодым талантом

Футбольный клуб «Енисей» переподписал контракт с молодым талантом

8 Октября 2021 г.
В последнем матче за ФК «Енисей-2» Андрей Окладников отметился хет-триком
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

14 Октября 2021 г.
Экс-руководитель Татышев-парка Максим Бархатов любил не только дорогие авто, но и вкусно покушать, сообщает...
Новости Красноярска: В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

14 Октября 2021 г.
Ограничения движения продлятся до 15 апреля 2022 года
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru