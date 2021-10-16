«Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

Московское «Динамо» вновь оказалось сильнее хоккейного красноярского «Енисея». На этот раз в финале Суперкубка по бенди.

Матч прошел в Красноярске и завершился со счетом 2:4 в пользу гостей. Москвичи открыли счет на исходе первого тайма, а во втором довели счет до 0:3.

Но в конце матча сибиряки едва не спаслись. На 88-й минуте Марат Шарипов отквитал один мяч, а на 89-й Сергей Ломанов поставил под сомнение исход матча, сделав счет 2:3. Более того, в уже добавленное время красноярцы получили право на угловой удар, но использовать его не смогли. Зато динамовец Алмаз Миргазов, оказавшийся вскоре перед воротами «Енисея», спокойно обвел голкипера и забил четвертый гол.

Напомним, 30 сентября в полуфинале Кубка России «Динамо» также обыграло «Енисей» - 5:4.

Фото: © хоккейный клуб «Енисей»