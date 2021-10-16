В Красноярске сегодня пройдет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом

В Красноярске в субботу, 16 октября, красноярский ХК «Енисей» примет московское «Динамо».

Матч за за Суперкубок России по хоккею с мячом начнется в 16:00 по красноярскому времени. Но уже сейчас, как пишут gornovosti.ru, около стадиона собралось множество болельщиков, которые желают попасть на матч. А билеты на игру продают только в день матча. От того и собралось такое столпотворение. Как сообщает фотограф Gornovosti.ru Дмитрий Шабалин, еще до открытия касс у стадиона было не меньше 170 человек.

Отметим, что накануне появилась информация, что на игру будут продавать по 4 билета в одни руки. Также по решению Роспотребнадзора матчи в крае может посещать не более 500 человек. Но, тем кто не сможет приобрести билеты не стоит расстраиваться. Игру можно посмотреть в интернете или по телевизору на телеканалах «Енисей» и Матч ТВ в 16:00 по красноярскому времени.

фото: @gornovosti.ru