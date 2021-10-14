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В Красноярске наградили борцов-олимпийцев

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Красноярск
18:50 14 Октября 2021
красноярск, спорт
Фотография © Кирилл Сатаров
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Сегодня в Центре спортивной подготовки (остров Отдыха 12) наградили призеров чемпионата мира по спортивной борьбе 2021 года и участников Олимпийских игр-2020.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, завершившийся буквально несколько дней назад. Он проводился со 2 по 10 октября в городе Осло, Норвегия. В состав сборной команды России вошли четыре спортсмена из Красноярского края: Ханум Велиева, Ольга Хорошавцева, Динара Кудаева и Адлан Акиев. Сборная команда России заняла первое место в командном зачете, а наши борцы завоевали две бронзовые медали:

  • в дисциплине «вольная борьба - женщины» – Ханум Велиева в весовой категории 68 кг.;
  • в дисциплине «греко-римская борьба» – Адлан Акиев в весовой категории 82 кг.

«Медаль досталась очень тяжело. Мы были после встречи за выход, но я была уверена – не важно какой будет счёт, но я доборюсь и домой с пустыми руками не вернусь», – рассказала Ханум Велиева.

На церемонии присутствовали и тренеры – Виктор Райков, Иван Елгин, Виктор Алексеев, а также директор Академии борьбы Аркадий Кривошеев.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев вручил чемпионам награды, а президент Федерации спортивной борьбы края Рафик Симонян вручил спортсменам денежные сертификаты. Без благодарности не остались и личные тренеры спортсменов – Лидия Карамчакова и Михаил Гамзин.

«Конечно, мы понимаем, что подготовка к Олимпийским играм, чемпионату мира – это, прежде всего, зона ответственности Министерства спорта РФ и федерального центра спортивной подготовки. Но мы здесь выступаем как их партнеры. Мы не разделяем нашу ответственность от федеральной ответственности. Мы в плотном контакте, и мы хотим и дальше быть хорошими партнерами Федерации борьбы России. Своими результатами мы это доказываем!», – отметил Павел Ростовцев.

 

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