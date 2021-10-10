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Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в своём тысячном матче

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Красноярск
17:30 10 Октября 2021
спорт, общество, красноярск, в россии, в красноярском крае, футбол
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В рамках 16-го тура первенства ФНЛ ФК «Енисей» принимал на Центральном стадионе в Красноярске волгоградский «Ротор». Команды сыграли вничью.

При первой же атаке в первом тайме гости забили гол и счёт на табло не менялся до 80-й минуты второго тайма. Команда из Волгограда давила на «львов», но благодаря реакции и отличной игре голкипера Михаила Опарина красно-синие выдержали натиск.

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в своём тысячном матче

В концовке матча в составе «Енисея» дебютировал нападающий Андрей Окладников и сильно пробил по воротам «Ротора». Его удар отбил вратарь, но капитан команды Егор Иванов оказался в удачной позиции и добил мяч в ворота волгоградцев. Итоговый счет в матче – 1:1.

Отметим, что это был 1000 матч «Енисея» в чемпионатах России по футболу. 

Фото: ФК «Енисей» 

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