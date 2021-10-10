Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в своём тысячном матче

В рамках 16-го тура первенства ФНЛ ФК «Енисей» принимал на Центральном стадионе в Красноярске волгоградский «Ротор». Команды сыграли вничью.

При первой же атаке в первом тайме гости забили гол и счёт на табло не менялся до 80-й минуты второго тайма. Команда из Волгограда давила на «львов», но благодаря реакции и отличной игре голкипера Михаила Опарина красно-синие выдержали натиск.

В концовке матча в составе «Енисея» дебютировал нападающий Андрей Окладников и сильно пробил по воротам «Ротора». Его удар отбил вратарь, но капитан команды Егор Иванов оказался в удачной позиции и добил мяч в ворота волгоградцев. Итоговый счет в матче – 1:1.

Отметим, что это был 1000 матч «Енисея» в чемпионатах России по футболу.

Фото: ФК «Енисей»