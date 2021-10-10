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«Енисей-СТМ» крупно победил в игре с аутсайдером лиги

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Красноярск
19:00 10 Октября 2021
красноярск, спорт, в россии, в красноярском крае, регби
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В субботу, 9 сентября, на поле стадиона «Авангард» регбийный клуб «Енисей-СТМ» принимал «Ростов».

Матч получился достаточно насыщенным на дебюты в составе красноярской команды. Впервые в составе «тяжелой машины» вышли Симон Вестраадт, Семен Гарманов и Данила Заболотных. Таке первые очки команде принесли Франко Шутте и Данила Заболотных.

«Енисей-СТМ» крупно победил в игре с аутсайдером лиги



За первый тайм у гостей был всего один удачный занос мяча. Всё остальное время доминировали хозяева поля. До конца первого тайма они успели больше трех раз огорчить ростовчан. Отличились Карел дю Пре, Алексей Михальцов и Хетаг Дзобелов, а Узунов забил одну реализацию - 24:5 по итогам первого тайма.

Во второй половине встречи «Енисей-СТМ» занес ещё четыре попытки. «Ростов» реализовал два штрафных при помощи точных ударов Никиты Пронина. Итоговый счёт в матче - 48:11.

Фото: @«Енисей-СТМ»

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