«Енисей-СТМ» крупно победил в игре с аутсайдером лиги

В субботу, 9 сентября, на поле стадиона «Авангард» регбийный клуб «Енисей-СТМ» принимал «Ростов».

Матч получился достаточно насыщенным на дебюты в составе красноярской команды. Впервые в составе «тяжелой машины» вышли Симон Вестраадт, Семен Гарманов и Данила Заболотных. Таке первые очки команде принесли Франко Шутте и Данила Заболотных.





За первый тайм у гостей был всего один удачный занос мяча. Всё остальное время доминировали хозяева поля. До конца первого тайма они успели больше трех раз огорчить ростовчан. Отличились Карел дю Пре, Алексей Михальцов и Хетаг Дзобелов, а Узунов забил одну реализацию - 24:5 по итогам первого тайма.



Во второй половине встречи «Енисей-СТМ» занес ещё четыре попытки. «Ростов» реализовал два штрафных при помощи точных ударов Никиты Пронина. Итоговый счёт в матче - 48:11.

Фото: @«Енисей-СТМ»